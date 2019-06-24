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Всенародные выборы мэра

Запись эфира от 24 июня 2019г.

    Не прошло и года, как главу Екатеринбурга перестали выбирать всенародно, как уже нам подкидывают идею «а не вернуть ли всенародные выборы мэра»…

    Насколько актуален для города вопрос? И реально ли вернуться к прежней избирательной модели, обсудим на ЕТВ.

    В студии:

    Вячеслав Вегнер — депутат Законодательного собрания Свердловской области
    Платон Маматов — политолог
    Дмитрий Головин — депутат гордумы 2014-18 гг
    Роман Ступников — депутат гордумы
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Роман Ступников
    Дмитрий Головин
    Платон Маматов
    Вячеслав Вегнер
    Теги:
    выборы мэра, выборы гордума, выборы, Роман Ступников, Дмитрий Головин, Платон Маматов, Вячеслав Вегнер

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