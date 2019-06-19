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Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!

Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Иван Бакаидов
«Я человек, который решил общаться с миром с помощью синтезатора речи. Из-за того, что в русскоязычном мире не было удобных оболочек для синтезатора, я их сам написал. Из-за того, что это выглядит необычно, я стал популярным».
Свою популярность и успех программист с ДЦП Иван Бакаидов объясняет легко и просто. Простота — вообще главное, что он ценит в людях и в мире. Говорим с Иваном про лето, музыку, блоги и секс.
Теги:
программирование, ДЦП, инвалидность, Иван Бакаидов
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