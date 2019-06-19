Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!

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Свою популярность и успех программист с ДЦП Иван Бакаидов объясняет легко и просто. Простота — вообще главное , что он ценит в людях и в мире. Говорим с Иваном про лето , музыку , блоги и секс.

Я человеккоторый решил общаться с миром с помощью синтезатора речи. Из-за тогочто в русскоязычном мире не было удобных оболочек для синтезаторая их сам написал. Из-за тогочто это выглядит необычноя стал популярным».