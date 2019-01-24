В России история с подкастами только начинается , и в лодку может успеть прыгнуть каждый , кто умеет хорошо рассказывать истории. Но для этого нужно терпение , нужно долго и интересно говорить. О домашней студии и рекламодателях , о документальных приключениях , о записанных мыслях — в эксклюзивных интервью