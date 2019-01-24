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Екатерина Кронгауз — проповедник подкастов

Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
В России история с подкастами только начинается, и в лодку может успеть прыгнуть каждый, кто умеет хорошо рассказывать истории. Но для этого нужно терпение, нужно долго и интересно говорить. О домашней студии и рекламодателях, о документальных приключениях, о записанных мыслях — в эксклюзивных интервью
Теги:
блогер, писатель, журналист, видео, интернет ТВ, интернет
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