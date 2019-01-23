Вопрос от мастера Алексея Баталова « чем ты отличаешься от других?» — стал для нее разговором на все времена. Каждый день она спрашивает себя об этом. Как у спортсменки , у нее есть четкие установки , но по пути « Чемодан-вокзал-Токио» она многое обдумывает. Эксклюзивное интервью Любови Толкалиной на фоне декораций её дочери