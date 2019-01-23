Толкалина: «Морщины — это тоже Любовь»
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Вопрос от мастера Алексея Баталова «чем ты отличаешься от других?» — стал для нее разговором на все времена. Каждый день она спрашивает себя об этом. Как у спортсменки, у нее есть четкие установки, но по пути «Чемодан-вокзал-Токио» она многое обдумывает. Эксклюзивное интервью Любови Толкалиной на фоне декораций её дочери
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