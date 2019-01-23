Главная «ЕТВ»ПрограммыГости Екатеринбурга

Толкалина: «Морщины — это тоже Любовь»

Ведущие:
Вероника Новосёлова
Гости:
Любовь Толкалина
Вопрос от мастера Алексея Баталова «чем ты отличаешься от других?» — стал для нее разговором на все времена. Каждый день она спрашивает себя об этом. Как у спортсменки, у нее есть четкие установки, но по пути «Чемодан-вокзал-Токио» она многое обдумывает. Эксклюзивное интервью Любови Толкалиной на фоне декораций её дочери
Теги:
актриса, актеры, кино, театр, Любовь Толкалина
У вас есть, о чем спросить?
Задавайте вопросы и пишите свои комментарии по теме репортажа и мы обсудим их в прямом эфире.

    Новое и интересное

    Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
    Развлечения
    Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
    Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Афиша не для всех: поп, блюз, рок, драм-н-бэйс и посиделки в баре
    Развлечения
    Афиша не для всех: поп, блюз, рок, драм-н-бэйс и посиделки в баре
    Перед вами традиционная подборка самых интересных событий, которые ожидают Екатеринбург. Запоминайте, записывайте, вносите в календари, чтобы ничего не пропустить.