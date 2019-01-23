Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Запись эфира от 25 января 2019г.
Руководитель юридического департамента Руси Сидящей Алексей Федяров о пытках в колонии, поборах и свидетельствах заключенного Дмитрия Лошагина Почему Лошагина после его свидетельств могут отправить по этапу? Как победить побои и поборы в колониях? Можно ли считать исправительные учреждения местом свободным от наркотиков? Ответы на эти и другие вопросы в интервью с руководителем юридического департамента «Русь сидящая» Алексеем Федяровым.
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