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«У Монеточки большое будущее». Михаил Идов про 90-е и музыку

Запись эфира от 22 января 2019г.

    Бывший главный редактор российской версии журнала GQ, сценарист и прозаик Михаил Идов в интервью ЕТВ — о том, как относится к 90-м, которые не застал в России, и как снимал клип для Монеточки на песню про 90-е.

    Фото — кадр из клипа Монеточки «90-е».
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Михаил Идов
    Теги:
    клип, Ельцин Центр, Старый новый рок, монеточка, 90-ые, писатель, сценарий, музыка, Михаил Идов

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