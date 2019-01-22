«У Монеточки большое будущее». Михаил Идов про 90-е и музыку

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Фото — кадр из клипа Монеточки « 90-е».

Бывший главный редактор российской версии журнала GQ, сценарист и прозаик Михаил Идов в интервью ЕТВ — о томкак относится к 90-мкоторые не застал в Россиии как снимал клип для Монеточки на песню про 90-е.