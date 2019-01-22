«У Монеточки большое будущее». Михаил Идов про 90-е и музыку
Запись эфира от 22 января 2019г.
Бывший главный редактор российской версии журнала GQ, сценарист и прозаик Михаил Идов в интервью ЕТВ — о том, как относится к 90-м, которые не застал в России, и как снимал клип для Монеточки на песню про 90-е.
Фото — кадр из клипа Монеточки «90-е».
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