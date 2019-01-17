Историческая эпопея по мотивам романа Алексея Иванова!

Новый фильм , снятый по мотивам романа Алексея Иванова , выйдет в гонце февраля , но трейлер уже активно показывают в кинотеатрах России. О новом фильме — с генеральным продюсером фильма Олегом Урушевым в эксклюзивном интервью