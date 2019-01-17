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«Тобол» — звездный фильм по роману звездного писателя

Запись эфира от 18 января 2019г.

    Историческая эпопея по мотивам романа Алексея Иванова!
    Новый фильм, снятый по мотивам романа Алексея Иванова, выйдет в гонце февраля, но трейлер уже активно показывают в кинотеатрах России. О новом фильме — с генеральным продюсером фильма Олегом Урушевым в эксклюзивном интервью
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Олег Урушев
    Дмитрий Дюжев
    Теги:
    Урал , литература, кино, премьер зал, роман, Олег Урушев, Дмитрий Дюжев

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