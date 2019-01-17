«Тобол» — звездный фильм по роману звездного писателя
Запись эфира от 18 января 2019г.
Историческая эпопея по мотивам романа Алексея Иванова!
Новый фильм, снятый по мотивам романа Алексея Иванова, выйдет в гонце февраля, но трейлер уже активно показывают в кинотеатрах России. О новом фильме — с генеральным продюсером фильма Олегом Урушевым в эксклюзивном интервью
Новый фильм, снятый по мотивам романа Алексея Иванова, выйдет в гонце февраля, но трейлер уже активно показывают в кинотеатрах России. О новом фильме — с генеральным продюсером фильма Олегом Урушевым в эксклюзивном интервью
Новое и интересное
«Урал» во второй раз в этом сезоне победил у себя дома
Общество
На «Екатеринбург-Арену» пришло 11 тысяч зрителей.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Как звали князя Мышкина? Екатеринбуржцы проверили свои знания классики
Общество
Сдать народный экзамен по литературе «на пять», набрав максимальное число баллов, не сумел ни один участник.
Киноулицы города Е: ищем и сравниваем с реальностью. Часть 3
С помощью мобильного интернета редакция ЕТВ путешествует из лета в зиму, находя городские локации, которые были декорациями для новогодних комедий.