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ВАСИЛИЙ СМОЛЬНЫЙ И ЕГО СУШКА

Ведущие:
Ольга Новгородова
Гости:
Василий Смольный
Блогер, создатель популярного Instagram-марафона по похудению и телеведущий Василий Смольный говорит про стандарты красоты, культ тела, здоровье и идеологию бодипозитива. И немножко о том, почему спортсмены тупые.
Теги:
бешеная сушка, василий, похудение, сушка, Василий Смольный
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