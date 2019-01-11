ВАСИЛИЙ СМОЛЬНЫЙ И ЕГО СУШКА
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Блогер, создатель популярного Instagram-марафона по похудению и телеведущий Василий Смольный говорит про стандарты красоты, культ тела, здоровье и идеологию бодипозитива. И немножко о том, почему спортсмены тупые.
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