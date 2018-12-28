Лариса Удовиченко: Зритель не хочет расставаться с моими персонажами
Эфир от 08 января 2019г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.
О том, как зритель не хочет расставаться с ее персонажами. О школе ВГИКа. О том, как вдруг просыпаешься старой и не узнаешь себя в зеркале. О спектаклях, которые расписаны на долгие годы. И о дочери
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