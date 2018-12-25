МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ
Запись эфира от 02 января 2019г.
Почему заслуженного деятеля искусств и народного артиста Максима Дунаевского не зовут преподавать в консерваторию?
«Д"Артаньян и три мушкетера», „Мэри Поппинс, до свидания“,
„Летучий корабль“… Фильмы, которые помнят по его песням. Песни, которые любят и поют до сих пор. В интервью ЕТВ композитор Максим Дунаевский — о своей работе в Голливуде и планах на Бродвее, о комиссии, отбирающей исполнителей на Евровидение, о современной российской поп-музыке.
Почему музыкальный театр остался, а музыкальное кино не выжило?
Новое и интересное
Афиша не для всех: авангардный сентябрь и музыкальный РОКтябрь
Развлечения
В эту пятницу мы предлагаем вам заполнить пробелы в музыкальном календаре: только живая музыка, только power metal! А еще немного мелодичного рока и стёбного инди.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
В Екатеринбурге отметили место первого концерта группы «Чайф»
К 33-летию уральских музыкантов на стене ДК, где рок-н-рольщики начали свой путь к народному признанию, установили мемориальную доску.