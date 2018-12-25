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МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ

Запись эфира от 02 января 2019г.

    Почему заслуженного деятеля искусств и народного артиста Максима Дунаевского не зовут преподавать в консерваторию?
    «Д"Артаньян и три мушкетера», Мэри Поппинс, до свидания“,
    „Летучий корабль“… Фильмы, которые помнят по его песням. Песни, которые любят и поют до сих пор. В интервью ЕТВ композитор Максим Дунаевский — о своей работе в Голливуде и планах на Бродвее, о комиссии, отбирающей исполнителей на Евровидение, о современной российской поп-музыке.
    Почему музыкальный театр остался, а музыкальное кино не выжило?

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Максим Дунаевский
    Теги:
    музыка, Песни, СССР, искусство, Максим Дунаевский

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