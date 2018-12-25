Почему заслуженного деятеля искусств и народного артиста Максима Дунаевского не зовут преподавать в консерваторию?

«Д"Артаньян и три мушкетера», „ Мэри Поппинс , до свидания“,

„Летучий корабль“… Фильмы , которые помнят по его песням. Песни , которые любят и поют до сих пор. В интервью ЕТВ композитор Максим Дунаевский — о своей работе в Голливуде и планах на Бродвее , о комиссии , отбирающей исполнителей на Евровидение , о современной российской поп-музыке.

Почему музыкальный театр остался , а музыкальное кино не выжило?



