Актёр Павел Деревянко. Я везучий!
Запись эфира от 01 января 2019г.
Он пробовал танцевать, поступать в медицинский, строил карьеру бодибилдера и даже женского парикмахера! Но реализовал себя на актёрском поприще, и теперь один из самых востребованных артистов театра и кино.
В Екатеринбург он привёз социальную комедию с собой и Яглычем в главных ролях — «Ночная смена». Популярный актёр — про киноновинку, актёрство и честность, шутки и пошлость, про друзей и звездность, про смелость и наив. Откровенно для ЕТВ.
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