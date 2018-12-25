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Актёр Павел Деревянко. Я везучий!

Запись эфира от 01 января 2019г.

    Он пробовал танцевать, поступать в медицинский, строил карьеру бодибилдера и даже женского парикмахера! Но реализовал себя на актёрском поприще, и теперь один из самых востребованных артистов театра и кино.
    В Екатеринбург он привёз социальную комедию с собой и Яглычем в главных ролях — «Ночная смена». Популярный актёр — про киноновинку, актёрство и честность, шутки и пошлость, про друзей и звездность, про смелость и наив. Откровенно для ЕТВ.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Павел Деревянко
    Теги:
    актеры, сериал, кино, театр, Павел Деревянко

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