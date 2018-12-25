Актёр Павел Деревянко. Я везучий!

Он пробовал танцевать , поступать в медицинский , строил карьеру бодибилдера и даже женского парикмахера! Но реализовал себя на актёрском поприще , и теперь один из самых востребованных артистов театра и кино.

В Екатеринбург он привёз социальную комедию с собой и Яглычем в главных ролях — « Ночная смена». Популярный актёр — про киноновинку , актёрство и честность , шутки и пошлость , про друзей и звездность , про смелость и наив. Откровенно для ЕТВ.