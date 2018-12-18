Учёный Андрей Филатов о нашей жизни на Марсе

Какие есть незаурядные версии о том , зачем землянам на Марс? Нужна ли России коллаборация в освоении Космоса? С кем? И на какой вообще позиции российские космические амбиции сегодня? На все эти вопросы инженер-метролог , популяризатор космонавтики и научный журналист Андрей Филатов ответил специально для ЕТВ.