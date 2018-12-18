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Учёный Андрей Филатов о нашей жизни на Марсе

Эфир от 10 января 2019г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.

    Какие есть незаурядные версии о том, зачем землянам на Марс? Нужна ли России коллаборация в освоении Космоса? С кем? И на какой вообще позиции российские космические амбиции сегодня? На все эти вопросы инженер-метролог, популяризатор космонавтики и научный журналист Андрей Филатов ответил специально для ЕТВ.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Андрей Филатов
    Теги:
    космос, марсоход, инженер, наука, Андрей Филатов

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