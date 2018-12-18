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Учёные против мифов. Максим Казарновский о ВИЧ

Эфир от 08 января 2019г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.

    Лаборант-исследователь лаборатории генных и клеточных технологий МГУ, лектор просветительского фонда «Эволюция» рассказал ЕТВ всё об иммунитете и иммунологии, а также о самых живучих мифах про ВИЧ.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Максим Казарновский
    Теги:
    ВИЧ, ВИЧ диссиденты, здоровье, лечение, Максим Казарновский

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