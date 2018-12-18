Учёные против мифов. Максим Казарновский о ВИЧ
Эфир от 08 января 2019г.
В данный момент запись трансляции недоступна.
Приносим свои извинения.
Лаборант-исследователь лаборатории генных и клеточных технологий МГУ, лектор просветительского фонда «Эволюция» рассказал ЕТВ всё об иммунитете и иммунологии, а также о самых живучих мифах про ВИЧ.
Новое и интересное
Держите грудь!
Полезняк
Как через бюстгальтер постичь женскую душу.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Половой беспредел. Свердловская область на грани эпидемии сифилиса
Общество
Болезнь, которая старше чумы, сегодня рискует захватить Средний Урал: врачи кожвендиспансера не зря переживают, ведь регион скатывается к показателям 2012 года. Грешат и старики, и дети. А главная проблема кроется в промискуитете.
Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.