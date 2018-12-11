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Олег Куваев. «Ментально Масяня осталась в 2000-х»

Запись эфира от 03 января 2019г.

    Масяне — 18 лет! Формально девушка повзрослела — у нее уже двое детей, работа, квартира и прочие атрибуты взрослой жизни. Однако ментально Масяня осталась где-то там в начале 2000-х. Почему так происходит? Может ли Масяня вслед за создателем переехать из Питера в Израиль? Еще больше вопросов и ответов в интервью на ЕТВ.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Масяня (Masyanya Kuvaeva)
    Олег Куваев
    Теги:
    культура, аниматор, кино, Масяня (Masyanya Kuvaeva) , Олег Куваев

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