Олег Куваев. «Ментально Масяня осталась в 2000-х»

Масяне — 18 лет! Формально девушка повзрослела — у нее уже двое детей , работа , квартира и прочие атрибуты взрослой жизни. Однако ментально Масяня осталась где-то там в начале 2000-х. Почему так происходит? Может ли Масяня вслед за создателем переехать из Питера в Израиль? Еще больше вопросов и ответов в интервью на ЕТВ.