ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ. «И запретом можно сохранить любовь…»

Известный семейный психолог, автор бестселлеров для родителей и детей в интервью ЕТВ рассказала, как запрещать детям и при этом сохранять с ними теплые отношения, как договариваться в момент конфликта, чем вседозволенность отличается от «качественной избалованности» и почему критика не работает.