ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ. «И запретом можно сохранить любовь…»
Запись эфира от 18 декабря 2018г.
Известный семейный психолог, автор бестселлеров для родителей и детей в интервью ЕТВ рассказала, как запрещать детям и при этом сохранять с ними теплые отношения, как договариваться в момент конфликта, чем вседозволенность отличается от «качественной избалованности» и почему критика не работает.
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В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Как записать ребенка в первый класс
В ночь на 1 февраля родители массово заходят на сайт госуслуг, а с утра перемещаются в МФЦ. Читайте, как сберечь нервы и без проблем отправить ребенка в школу.