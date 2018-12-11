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ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ. «И запретом можно сохранить любовь…»

Запись эфира от 18 декабря 2018г.

    Известный семейный психолог, автор бестселлеров для родителей и детей в интервью ЕТВ рассказала, как запрещать детям и при этом сохранять с ними теплые отношения, как договариваться в момент конфликта, чем вседозволенность отличается от «качественной избалованности» и почему критика не работает.

    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Людмила Петрановская
    Теги:
    психолог, психология, психиатр, дети, родители, воспитание, Людмила Петрановская

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