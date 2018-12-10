СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ: «Актёрство и корпоративы — это для меня очень сложно»
Запись эфира от 11 декабря 2018г.
Мы привыкли видеть этого земляка, если не актёром, то юмористом, если не юмористом, то хотя бы членом жюри очередного популярного телепроекта. Оказалось, его самая любимая деятельность в шоу-бизе — та, что за кадром, — продюсирование: в иных амплуа Светлаков переступает через себя. О новых внутренних подвигах шоумена и том, что из этого выходит (в том числе в прокат уже сегодня!) Сергей рассказал в итервью ЕТВ.
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