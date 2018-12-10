Мы привыкли видеть этого земляка , если не актёром , то юмористом , если не юмористом , то хотя бы членом жюри очередного популярного телепроекта. Оказалось , его самая любимая деятельность в шоу-бизе — та , что за кадром, — продюсирование: в иных амплуа Светлаков переступает через себя. О новых внутренних подвигах шоумена и том , что из этого выходит ( в том числе в прокат уже сегодня!) Сергей рассказал в итервью ЕТВ.