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Николай Сванидзе: «Культура начинается с туалетной бумаги»

Запись эфира от 13 декабря 2018г.

    Интервью с журналистом, историком и членом Совета при Президенте РФ по правам человека — Николаем Сванидзе — об исторических и геополитических событиях, настроениях россиян и будущем.
    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Николай Сванидзе
    Теги:
    Николай Сванидзе

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