Николай Сванидзе: «Культура начинается с туалетной бумаги»
Запись эфира от 13 декабря 2018г.
Интервью с журналистом, историком и членом Совета при Президенте РФ по правам человека — Николаем Сванидзе — об исторических и геополитических событиях, настроениях россиян и будущем.
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