Сергей Безруков. «На Довлатова люди давали деньги»

Фильм « Заповедник» по мотивам С. Довлатова — одна из последних кинокартин с участием Безрукова — вот-вот выйдет на экраны. В преддверии премьеры артист раскрыл историю нелегкого её создания: получилось настоящее народное кино про любовь. Про « Заповедник», самого Довлатова и другие экранизации — Сергей Безруков рассказал в интервью ЕТВ.



