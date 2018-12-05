Сергей Безруков. «На Довлатова люди давали деньги»
Запись эфира от 05 декабря 2018г.
Фильм «Заповедник» по мотивам С. Довлатова — одна из последних кинокартин с участием Безрукова — вот-вот выйдет на экраны. В преддверии премьеры артист раскрыл историю нелегкого её создания: получилось настоящее народное кино про любовь. Про «Заповедник», самого Довлатова и другие экранизации — Сергей Безруков рассказал в интервью ЕТВ.
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