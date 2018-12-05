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Андрей Звягинцев: блокада, сериал, насилие

Запись эфира от 05 декабря 2018г.

    Интервью с одним из самых известных и титулованных отечественных кинорежиссеров. Автор «Елены», «Левиафана» и «Возвращения» — про спасение детей, собственный сериал, фильм о блокадном Ленинграде и насилие.
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Гости:
    Андрей Звягинцев
    Теги:
    Андрей Звягинцев

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