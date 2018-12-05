Андрей Звягинцев: блокада, сериал, насилие
Запись эфира от 05 декабря 2018г.
Интервью с одним из самых известных и титулованных отечественных кинорежиссеров. Автор «Елены», «Левиафана» и «Возвращения» — про спасение детей, собственный сериал, фильм о блокадном Ленинграде и насилие.
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.