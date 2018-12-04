Александр Розенбаум. О летах и осенях.
Запись эфира от 06 января 2019г.
Он не поддаётся возрасту! Причисляет себя к молодым, обожает их и ненавидит молодящихся. О своих летах и осенях — певец, поэт и композитор Александр Яковлевич Розенбаум рассказывает в интервью ЕТВ.
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