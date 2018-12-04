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Александр Розенбаум. О летах и осенях.

Запись эфира от 06 января 2019г.

    Он не поддаётся возрасту! Причисляет себя к молодым, обожает их и ненавидит молодящихся. О своих летах и осенях — певец, поэт и композитор Александр Яковлевич Розенбаум рассказывает в интервью ЕТВ.
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Александр Розенбаум
    Теги:
    музыка, поэзия, поэт, Александр Розенбаум

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