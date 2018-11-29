Александр Любимов. «Взгляд» на телевидение
Запись эфира от 29 ноября 2018г.
Александр Любимов в интервью на ЕТВ о том, как учил 3 D анимации заключенных женщин, отбывающих наказание в пермской колонии, почему не верит в будущее российского телевидения и верит в будущее российского ютюба.
Новое и интересное
Киноулицы города Е: ищем и сравниваем с реальностью. Часть 3
Городские истории
С помощью мобильного интернета редакция ЕТВ путешествует из лета в зиму, находя городские локации, которые были декорациями для новогодних комедий.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Киноулицы города Е. Ищем и сравниваем с реальностью. Часть 2
Как заброшенная больница Екатеринбурга стала Минским госпиталем для отставных оперов НКВД, баня — кинотеатром, а зал ожидания на станции Шарташ превратился в вокзал для поездов дальнего следования.