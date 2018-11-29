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Александр Любимов. «Взгляд» на телевидение

Запись эфира от 29 ноября 2018г.

    Александр Любимов в интервью на ЕТВ о том, как учил 3 D анимации заключенных женщин, отбывающих наказание в пермской колонии, почему не верит в будущее российского телевидения и верит в будущее российского ютюба.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Александр Любимов
    Теги:
    кино, телевидение, Александр Любимов

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