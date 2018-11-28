Владимир Урин. О билетных спекулянтах и репертуарной политике

В интервью ЕТВ генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказывает о том , почему считает необходимо на законодательном уровне бороться с билетными спекулянтами , как договариваться театрам о своей репертуарной политике , и какая судьба ждет российский мюзикл.