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Владимир Урин. О билетных спекулянтах и репертуарной политике

Запись эфира от 28 ноября 2018г.

    В интервью ЕТВ генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказывает о том, почему считает необходимо на законодательном уровне бороться с билетными спекулянтами, как договариваться театрам о своей репертуарной политике, и какая судьба ждет российский мюзикл.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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