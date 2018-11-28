Владимир Урин. О билетных спекулянтах и репертуарной политике
Запись эфира от 28 ноября 2018г.
В интервью ЕТВ генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказывает о том, почему считает необходимо на законодательном уровне бороться с билетными спекулянтами, как договариваться театрам о своей репертуарной политике, и какая судьба ждет российский мюзикл.
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