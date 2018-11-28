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КИРИЛЛ НЕЧАЕВ: «ПОПУЛЯРНОСТЬ МНЕ СТОИЛА 12 тыс 900 руб»

Запись эфира от 29 ноября 2018г.

    Самый популярный пародист рунета прославился всего за 12 900. Этот и другой шок-контент блогер и певец Кирилл Нечаев рассказывает в интервью ЕТВ. Здесь же — все секреты его пародийных роликов, истории о перепевках его перепевок, рассказы про то, что ему делать в шоу-бизе и оценила ли его кавер Монеточка.
    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Кирилл Нечаев
    Теги:
    музыка, блогер, монеточка, пародия, певец, группа N.E.V.А, Кирилл Нечаев

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