КИРИЛЛ НЕЧАЕВ: «ПОПУЛЯРНОСТЬ МНЕ СТОИЛА 12 тыс 900 руб»

Самый популярный пародист рунета прославился всего за 12 900. Этот и другой шок-контент блогер и певец Кирилл Нечаев рассказывает в интервью ЕТВ. Здесь же — все секреты его пародийных роликов , истории о перепевках его перепевок , рассказы про то , что ему делать в шоу-бизе и оценила ли его кавер Монеточка.

