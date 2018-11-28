КИРИЛЛ НЕЧАЕВ: «ПОПУЛЯРНОСТЬ МНЕ СТОИЛА 12 тыс 900 руб»
Запись эфира от 29 ноября 2018г.
Самый популярный пародист рунета прославился всего за 12 900. Этот и другой шок-контент блогер и певец Кирилл Нечаев рассказывает в интервью ЕТВ. Здесь же — все секреты его пародийных роликов, истории о перепевках его перепевок, рассказы про то, что ему делать в шоу-бизе и оценила ли его кавер Монеточка.
Новое и интересное
В Екатеринбурге отметили место первого концерта группы «Чайф»
Общество
К 33-летию уральских музыкантов на стене ДК, где рок-н-рольщики начали свой путь к народному признанию, установили мемориальную доску.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Афиша не для всех: форма жести и гастрономический шок
Развлечения
На календаре снова пятница, а это значит, что пора планировать яркие и увлекательные выходные.