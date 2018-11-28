Худрук Александринского театра ВАЛЕРИЙ ФОКИН
Запись эфира от 29 ноября 2018г.
Гость из Северной столицы рассказал ЕТВ о переменах в театре, том, как не бояться снимать культовые пьесы из репертуара, как со временем меняется суть и задачи спектакля и есть ли вообще цензура в театре сегодня?
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