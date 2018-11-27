ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ. О конструктивизме, шоу БДСМ и карте типичного города

Урбанист и блогер Илья Варламов в своем интервью ЕТВ говорит о том , почему каждый екатеринбуржец должен гордиться конструктивизмом , что нужно сделать , чтобы российские города отличались друг от друга и обрели свою собственную идентичность и для чего он запустил новое шоу « БДСМ» ( «Большая дорога с мэром»).