Главная «ЕТВ»ПрограммыГости Екатеринбурга

ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ. О конструктивизме, шоу БДСМ и карте типичного города

Запись эфира от 27 ноября 2018г.

    Урбанист и блогер Илья Варламов в своем интервью ЕТВ говорит о том, почему каждый екатеринбуржец должен гордиться конструктивизмом, что нужно сделать, чтобы российские города отличались друг от друга и обрели свою собственную идентичность и для чего он запустил новое шоу «БДСМ» («Большая дорога с мэром»).
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Илья Варламов
    Теги:
    Конструктивизм , урбанист, Илья Варламов

    Новое и интересное

    Конструктивизм Екатеринбурга упаковали в ячейку архитектора Гинзбурга
    Город
    Конструктивизм Екатеринбурга упаковали в ячейку архитектора Гинзбурга
    Музейно-просветительский центр открылся в советских апартаментах, которые сами по себе являются культурно-историческим экспонатом.
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Екатерина Сибирцева, Светлана Кузнецова
    Лабиринт ментотавра. Тайные подземелья Екатеринбурга вышли из сумрака
    Городские истории
    Лабиринт ментотавра. Тайные подземелья Екатеринбурга вышли из сумрака
    Манящие недра довоенного пристанища работников НКВД, места паломничества диггеров и обитель городских легенд превращается в городской аттракцион. Пока лето не придет.
    Любовь к сварке
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.