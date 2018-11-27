ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ. О конструктивизме, шоу БДСМ и карте типичного города
Запись эфира от 27 ноября 2018г.
Урбанист и блогер Илья Варламов в своем интервью ЕТВ говорит о том, почему каждый екатеринбуржец должен гордиться конструктивизмом, что нужно сделать, чтобы российские города отличались друг от друга и обрели свою собственную идентичность и для чего он запустил новое шоу «БДСМ» («Большая дорога с мэром»).
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