МИХАИЛ КОЗЫРЕВ. ПРО СИЛОВИКОВ, РЭПЕРОВ И АГАТУ КРИСТИ
Запись эфира от 26 ноября 2018г.
С известным музыкальным, теле- и радиоведущим Михаилом Козыревым говорим о череде запретов на концерты рэперов, обсуждаем конфликт вокруг книги Дмитрия Карасюка «Агата Кристи». Чёрные сказки белой зимы», узнаём, что слушают дочки Михаила Козырева и можно ли считать Хаски новым Цоем?
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