Главная «ЕТВ»ПрограммыГости Екатеринбурга

МИХАИЛ КОЗЫРЕВ. ПРО СИЛОВИКОВ, РЭПЕРОВ И АГАТУ КРИСТИ

Запись эфира от 26 ноября 2018г.

    С известным музыкальным, теле- и радиоведущим Михаилом Козыревым говорим о череде запретов на концерты рэперов, обсуждаем конфликт вокруг книги Дмитрия Карасюка «Агата Кристи». Чёрные сказки белой зимы», узнаём, что слушают дочки Михаила Козырева и можно ли считать Хаски новым Цоем?
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Михаил Козырев
    Теги:
    Михаил Козырев

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Екатерина Сибирцева, Светлана Кузнецова
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.