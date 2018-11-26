МИХАИЛ КОЗЫРЕВ. ПРО СИЛОВИКОВ, РЭПЕРОВ И АГАТУ КРИСТИ

С известным музыкальным , теле- и радиоведущим Михаилом Козыревым говорим о череде запретов на концерты рэперов , обсуждаем конфликт вокруг книги Дмитрия Карасюка « Агата Кристи». Чёрные сказки белой зимы», узнаём , что слушают дочки Михаила Козырева и можно ли считать Хаски новым Цоем?