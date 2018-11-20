МИХАИЛ МИШИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Запись эфира от 22 ноября 2018г.
Писатель-сатирик, пик популярности которого пришёлся на 80-е годы, возвращается на сцену! Звезда программы «Вокруг смеха», автор любимых многими телезрителями монологов «Гордимся», «Одобрям!», «Голос». Всё о новом этапе его творчества, а также о том, как меняется юмор и вкус, узнаем вместе — в прямом эфире ЕТВ.
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