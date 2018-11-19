Интервью с Булатовым
Запись эфира от 20 ноября 2018г.
Парижский, московский и уральский по рождению художник Эрик Булатов рассказывает о том, как в военном Свердловске получил первое признание.
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.