Философ Иван Микиртумов
Запись эфира от 04 января 2019г.
Размышления доктора философских наук про оскорбления чувств верующих и неверующих, таргетирование, мужской шовинизм, мигрантов и злосчастные репосты — всё то, что так волнует многих граждан нашей страны в период информационной эры.
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