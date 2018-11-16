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Философ Иван Микиртумов

Запись эфира от 04 января 2019г.

    Размышления доктора философских наук про оскорбления чувств верующих и неверующих, таргетирование, мужской шовинизм, мигрантов и злосчастные репосты — всё то, что так волнует многих граждан нашей страны в период информационной эры.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Иван Микиртумов
    Теги:
    мужчины, мигранты, наука, Иван Микиртумов

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