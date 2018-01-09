Маша Трауб и Андрей Колесников. О родительстве, писательстве и 90-х

Они оба — журналисты. Они оба — писатели. Они оба — родители. Муж и жена Андрей Колесников и Мария Трауб стали гостями фестиваля « Остров 90-х» в Ельцин-центре. Мы поговорили с ними о воспитании , о делах в современной журналистике и…конечно , о веселых , шальных , трудных , голодных 90-х.