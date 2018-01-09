Маша Трауб и Андрей Колесников. О родительстве, писательстве и 90-х
Запись эфира от 09 января 2018г.
Они оба — журналисты. Они оба — писатели. Они оба — родители. Муж и жена Андрей Колесников и Мария Трауб стали гостями фестиваля «Остров 90-х» в Ельцин-центре. Мы поговорили с ними о воспитании, о делах в современной журналистике и…конечно, о веселых, шальных, трудных, голодных 90-х.
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