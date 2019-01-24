Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019

« Государство не просило вас рожать-2»: почему женщинам постарше деньги после родов не нужны?







На грани: туристку , выжившую после трех суток в тайге , срочно прооперировали. Ей ампутировали обе ступни. Что же произошло в горах?





Слушаем вас внимательно. В Екатеринбурге появился диспетчерский центр для глухих. Как будут общаться?





Снова приехали. Кондуктор трамвая выставила на мороз ребенка , потерявшего деньги на билет. Законно ли это? — обсудим в прямом эфире





Куда же подевался Алёшенька. Тайну знаменитого кыштымского карлика разгадывают его фанаты. Много ли неопознанного осталось в этой истории?