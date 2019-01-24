Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Запись эфира от 24 января 2019г.
«Государство не просило вас рожать-2»: почему женщинам постарше деньги после родов не нужны?
На грани: туристку, выжившую после трех суток в тайге, срочно прооперировали. Ей ампутировали обе ступни. Что же произошло в горах?
Слушаем вас внимательно. В Екатеринбурге появился диспетчерский центр для глухих. Как будут общаться?
Снова приехали. Кондуктор трамвая выставила на мороз ребенка, потерявшего деньги на билет. Законно ли это? — обсудим в прямом эфире
Куда же подевался Алёшенька. Тайну знаменитого кыштымского карлика разгадывают его фанаты. Много ли неопознанного осталось в этой истории?
Новое и интересное
В сентябре по Екатеринбургу проедет очень высокий низкопольный трамвай
Город
«Уралтрансмаш» показал, как выглядит новый рогатый рельсовый вагон.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Попрошу без рук
История, похожая на рождественское чудо: как уральский шахматист научился печатать глазами.