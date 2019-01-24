Главная «ЕТВ»ПрограммыГлавные новости Екатеринбурга

Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019

Запись эфира от 24 января 2019г.

    «Государство не просило вас рожать-2»: почему женщинам постарше деньги после родов не нужны?

    На грани: туристку, выжившую после трех суток в тайге, срочно прооперировали. Ей ампутировали обе ступни. Что же произошло в горах?

    Слушаем вас внимательно. В Екатеринбурге появился диспетчерский центр для глухих. Как будут общаться?

    Снова приехали. Кондуктор трамвая выставила на мороз ребенка, потерявшего деньги на билет. Законно ли это? — обсудим в прямом эфире

    Куда же подевался Алёшенька. Тайну знаменитого кыштымского карлика разгадывают его фанаты. Много ли неопознанного осталось в этой истории?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Алексей Фаюстов
    Гости:
    Алексей Королев
    Алексей Гуськов
    Александр Ковальчик
    Юрий Кунцевич
    Александр Лысяков
    Анатолий Карманов
    Теги:
    отпуск, декрет, детские сады, роддом, кыштымский карлик, Алешенька, НЛО, гастроли, ГКБ №40, Водоканал, Администрация Екатеринбурга, общественный транспорт, трамвай, инвалиды, глухонемые, гуманоид, инопланетяне, Алексей Королев, Алексей Гуськов, Александр Ковальчик, Юрий Кунцевич, Александр Лысяков , Анатолий Карманов

    Новое и интересное

    В сентябре по Екатеринбургу проедет очень высокий низкопольный трамвай
    Город
    В сентябре по Екатеринбургу проедет очень высокий низкопольный трамвай
    «Уралтрансмаш» показал, как выглядит новый рогатый рельсовый вагон.
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Попрошу без рук
    Попрошу без рук
    История, похожая на рождественское чудо: как уральский шахматист научился печатать глазами.