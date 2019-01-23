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Главные новости Екатеринбурга 23.01.2019

Запись эфира от 23 января 2019г.

    Выжившую девушку из Карпинска доставили в Екатеринбург. Теперь Елену Осипову, которая провела три дня в морозной тайге, спасают местные врачи. Как состояние?
    Не привит — сиди дома. В школы и садики города не пускают детей, которые не вакцинированы от кори. Надолго ли карантин?
    Депутат, вы женщина? Народные представительницы объединились по половому признаку, чтобы поговорить о городском, о женском. Что думают?
    Земляне? Алёшка! В городе стартует бал-конференция, посвященная карлику Алёшеньке из зоны посадки НЛО в Кыштыме. В чем его тайна?

    Ведущие:
    Владислав Горин
    Ольга Павлова
    Гости:
    Марина Канатова
    Игорь Володин
    Александр Харитонов
    Теги:
    корь, ЧП, медицина, карантин, поиски, дума, общественный транспорт, Марина Канатова, Игорь Володин, Александр Харитонов

    Новое и интересное

    «Идеальное» тело
    Городские истории
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    Рассказ девушки, которая пережила два приступа анорексии и выжила.
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