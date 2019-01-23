Главные новости Екатеринбурга 23.01.2019

Выжившую девушку из Карпинска доставили в Екатеринбург. Теперь Елену Осипову , которая провела три дня в морозной тайге , спасают местные врачи. Как состояние?

Не привит — сиди дома. В школы и садики города не пускают детей , которые не вакцинированы от кори. Надолго ли карантин?

Депутат , вы женщина? Народные представительницы объединились по половому признаку , чтобы поговорить о городском , о женском. Что думают?

Земляне? Алёшка! В городе стартует бал-конференция , посвященная карлику Алёшеньке из зоны посадки НЛО в Кыштыме. В чем его тайна?



