Главные новости Екатеринбурга 23.01.2019
Запись эфира от 23 января 2019г.
Выжившую девушку из Карпинска доставили в Екатеринбург. Теперь Елену Осипову, которая провела три дня в морозной тайге, спасают местные врачи. Как состояние?
Не привит — сиди дома. В школы и садики города не пускают детей, которые не вакцинированы от кори. Надолго ли карантин?
Депутат, вы женщина? Народные представительницы объединились по половому признаку, чтобы поговорить о городском, о женском. Что думают?
Земляне? Алёшка! В городе стартует бал-конференция, посвященная карлику Алёшеньке из зоны посадки НЛО в Кыштыме. В чем его тайна?
Новое и интересное
«Идеальное» тело
Городские истории
Рассказ девушки, которая пережила два приступа анорексии и выжила.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Куда катятся маршрутки
Почему все ненавидят общественный транспорт Екатеринбурга (и кто должен это изменить).