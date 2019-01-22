Главные новости Екатеринбурга 22.01.2019
Запись эфира от 22 января 2019г.
Трое суток в тайге: отбившиеся от группы туристки блуждали в лесах под Карпинском. Почему спасатели долго не могли выйти на след? Последние новости.
Город гриппует. Из-за превышенного порога эпидемии школы закрыты на карантин, в больницах отменена диспансеризация. Как инфекция поборола рак?
Баба Вера вновь вышла на улицу: почему сказочница Сибирева вернулась на прежнее место, ведь ей предлагали комфортные условия?
День рождения батона: как готовят самый популярный у уральцев вид хлеба и о чем говорят полоски на буханке
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В Екатеринбурге завершаются собеседования кандидатов на пост главы города. Что дальше?
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Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
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В первый класс, как в первый раз