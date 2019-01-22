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Главные новости Екатеринбурга 22.01.2019

Запись эфира от 22 января 2019г.

    Трое суток в тайге: отбившиеся от группы туристки блуждали в лесах под Карпинском. Почему спасатели долго не могли выйти на след? Последние новости.

    Город гриппует. Из-за превышенного порога эпидемии школы закрыты на карантин, в больницах отменена диспансеризация. Как инфекция поборола рак?

    Баба Вера вновь вышла на улицу: почему сказочница Сибирева вернулась на прежнее место, ведь ей предлагали комфортные условия?

    День рождения батона: как готовят самый популярный у уральцев вид хлеба и о чем говорят полоски на буханке
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Артемий Захаров
    Гости:
    Вера Сибирева
    Наталья Зырянова
    Алексей Слепухин
    Алексей Кожемяко
    Сергей Каменский
    Андрей Юровских
    Теги:
    спасатели, тайга, туристы, гора Мертвецов, грипп, эпидемия, карантин, смерть, Карпинск, СМАК, батон, музей хлеба, ЖКХ, Вера Сибирева, Наталья Зырянова, Алексей Слепухин, Алексей Кожемяко, Сергей Каменский, Андрей Юровских

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