Главные новости Екатеринбурга 22.01.2019

Трое суток в тайге: отбившиеся от группы туристки блуждали в лесах под Карпинском. Почему спасатели долго не могли выйти на след? Последние новости.





Город гриппует. Из-за превышенного порога эпидемии школы закрыты на карантин , в больницах отменена диспансеризация. Как инфекция поборола рак?





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