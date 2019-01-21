Главные новости Екатеринбурга 21.01.2019

Цыганское проклятье. На большие сроки осуждены фигуранты громкого дела о стрельбе на Депутатской. Сколько дали?





Вирус убивает. В Каменске-Уральском от гриппа умер мужчина , а сам город сейчас под карантином. Чего бояться тем , кто не привит?





Гонку проиграл , но вернулся как триумфатор. Екатеринбург встретил гонщика Сергея Карякина. К какому старту он готовится теперь?





Цветы для Ленина. Кто и зачем чествовал сегодня на Урале первого советского лидера?