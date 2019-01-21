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Главные новости Екатеринбурга 21.01.2019

Запись эфира от 21 января 2019г.

    Цыганское проклятье. На большие сроки осуждены фигуранты громкого дела о стрельбе на Депутатской. Сколько дали?

    Вирус убивает. В Каменске-Уральском от гриппа умер мужчина, а сам город сейчас под карантином. Чего бояться тем, кто не привит?

    Гонку проиграл, но вернулся как триумфатор. Екатеринбург встретил гонщика Сергея Карякина. К какому старту он готовится теперь?

    Цветы для Ленина. Кто и зачем чествовал сегодня на Урале первого советского лидера?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Александр Харитонов
    Александр Шульга
    Юрий Шумков
    Сергей Карякин
    Теги:
    крещение, грипп, ОРВИ, стрельба, Дакар, долги, затмение, Александр Харитонов, Александр Шульга, Юрий Шумков, Сергей Карякин

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