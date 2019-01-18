Главные новости Екатеринбурга. 18.01.2019
Запись эфира от 18 января 2019г.
Терминал по-уральски. Гражданин Канады застрял в аэропорту Кольцово. Почему мужа свердловчанки не пропустили через границу?
Свободный от обязательств. Скандально известный директор парка имени Маяковского покидает свой пост. Каким вы видите будущее ЦПКиО — обсуждаем в прямом эфире
Не спасает даже прописка. Жители центра вынуждены платить за парковку у дома. Появится ли в Екатеринбурге карта резидента?
Идолы древних металлургов. В Полевском появились объёмные картины из прошлого. Что за история?
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Парковый дефект-2: Парад достижений
Чего добились директора двух самых известных парков Екатеринбурга — ЦПКиО и Шарташского.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
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