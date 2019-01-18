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Главные новости Екатеринбурга. 18.01.2019

Запись эфира от 18 января 2019г.

    Терминал по-уральски. Гражданин Канады застрял в аэропорту Кольцово. Почему мужа свердловчанки не пропустили через границу?

    Свободный от обязательств. Скандально известный директор парка имени Маяковского покидает свой пост. Каким вы видите будущее ЦПКиО — обсуждаем в прямом эфире

    Не спасает даже прописка. Жители центра вынуждены платить за парковку у дома. Появится ли в Екатеринбурге карта резидента?

    Идолы древних металлургов. В Полевском появились объёмные картины из прошлого. Что за история?

    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Артемий Захаров
    Гости:
    Игорь Федотов
    Михаил Мальцев
    Юрий Шумков
    Олег Урушев
    Роман Шадрин
    Теги:
    аэропорт, виза, туризм, ЦПКиО, общественный транспорт, крещение, стрит-арт, премьера, Тобол, Игорь Федотов, Михаил Мальцев, Юрий Шумков, Олег Урушев, Роман Шадрин

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