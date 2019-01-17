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Главные новости Екатеринбурга 17.01.2019

Запись эфира от 17 января 2019г.

  • Магнит Удачи, 17 января
    Почему в Екатеринбурге самые высокие тарифы на проезд в общественном транспорте по сравнению с соседями? В Перми проезд стоит 20 рублей, в Челябинске - 20, в Тюмени только что подняли до 26. И это цены у них за наличку, по картам - дешевле.
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    • Надежда Маркова
      Надежда Маркова, 17 января
      Присоединяйтесь к обсуждению: как вы относитесь к Крещению? Будете ли нырять в прорубь?
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      — Разрушительные отношения: бывшие супруги делят общее имущество, но страдают клиенты и арендаторы торгового центра. Кто и кого разводит?

      — Обойдемся без бензопилы: в этом году православные решили устроить эко-крещение. А вы собираетесь нырнуть? — участвуйте в нашем опросе

      — Маму и сына, сбитых на тротуаре улицы Фурманова, выписали из больницы. Первыми в гости к пострадавшим отправился наш корреспондент

      — Маскарад устроили студенты-медики: правильно ли вы используете защитную маску?
      Ведущие:
      Вероника Новосёлова
      Артемий Захаров
      Гости:
      Алексей Кожемяко
      Юрий Шумков
      Валерий Горелых
      Теги:
      крещение, скандал, церковь, транспорт, Екатеринбург, авария, бои, Алексей Кожемяко, Юрий Шумков, Валерий Горелых

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