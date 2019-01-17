Главные новости Екатеринбурга 17.01.2019
Запись эфира от 17 января 2019г.
- Магнит Удачи, 17 январяПочему в Екатеринбурге самые высокие тарифы на проезд в общественном транспорте по сравнению с соседями? В Перми проезд стоит 20 рублей, в Челябинске - 20, в Тюмени только что подняли до 26. И это цены у них за наличку, по картам - дешевле.
- Надежда Маркова, 17 январяПрисоединяйтесь к обсуждению: как вы относитесь к Крещению? Будете ли нырять в прорубь?
— Разрушительные отношения: бывшие супруги делят общее имущество, но страдают клиенты и арендаторы торгового центра. Кто и кого разводит?
— Обойдемся без бензопилы: в этом году православные решили устроить эко-крещение. А вы собираетесь нырнуть? — участвуйте в нашем опросе
— Маму и сына, сбитых на тротуаре улицы Фурманова, выписали из больницы. Первыми в гости к пострадавшим отправился наш корреспондент
— Маскарад устроили студенты-медики: правильно ли вы используете защитную маску?
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