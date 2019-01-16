Главные новости Екатеринбурга 16.01.2019
Запись эфира от 16 января 2019г.
Главные новости сегодня:
Свалившиеся миллионы. Отыскались счастливые обладатели лотерейного билета с выигрышем в полмиллиарда рублей. Пришли ли в себя и на что потратят деньги?
Свалившиеся миллионы. Отыскались счастливые обладатели лотерейного билета с выигрышем в полмиллиарда рублей. Пришли ли в себя и на что потратят деньги?
В новый год с новыми ценами. Горожане жалуются, что стали больше денег оставлять в магазинах. К чему готовиться дальше?
Коварное нападение. В Среднеуральске собака покусала 2-летнего ребенка. Найдут ли виноватого?
И включили заднюю? Горожане продолжают требовать вернуть 024 маршрут. Пойдут ли власти на уступки?
Новое и интересное
Куда катятся маршрутки
Городские истории
Почему все ненавидят общественный транспорт Екатеринбурга (и кто должен это изменить).
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Общественный транспорт — 2018
ЕТВ разбирается, что произойдет с транспортом Екатеринбурга в год мундиаля.