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Главные новости Екатеринбурга 16.01.2019

Запись эфира от 16 января 2019г.

    Главные новости сегодня:

    Свалившиеся миллионы. Отыскались счастливые обладатели лотерейного билета с выигрышем в полмиллиарда рублей. Пришли ли в себя и на что потратят деньги?

    В новый год с новыми ценами. Горожане жалуются, что стали больше денег оставлять в магазинах. К чему готовиться дальше?

    Коварное нападение. В Среднеуральске собака покусала 2-летнего ребенка. Найдут ли виноватого?

    И включили заднюю? Горожане продолжают требовать вернуть 024 маршрут. Пойдут ли власти на уступки?
    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Алексей Фаюстов
    Гости:
    Евгений Куйвашев
    Александр Шульга
    Юрий Шумков
    Теги:
    Транспортная реформа, лотерея, цены, бездомные животные, транспортная реформа, Евгений Куйвашев, Александр Шульга, Юрий Шумков

    Новое и интересное

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