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Главные новости Екатеринбурга 15.01.2019

Запись эфира от 15 января 2019г.

    Главные новости сегодня:

    Есть счастливчик! В Екатеринбурге нашелся мультимиллионер. Владельца билета, который выиграл в лотерею пятьсот миллионов рублей, искали с первого января.

    Если мэр не услышит — пожалуемся президенту. Горожане, недовольные отменой 024 маршрута, придумали оригинальную форму протеста. Как борются?

    Приговор домашнему тирану. Многодетного отца осудили за доведение жены до самоубийства. Где справедливость?

    Был бор — стал сбор. Новогодние ёлки утилизируют с пользой для людей и зверей. Где можно достойно проститься с праздником?

    Что попало на помойку, то упало на газетку. Где свободные потребители находят еду, которую уже кто-то ел?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Мария Новикова
    Гости:
    Сергей Карякин
    Юрий Шумков
    Игорь Федотов
    Дина Сорокина
    Теги:
    Транспортная реформа, лотерея, Бажов, школьное питание, елки, фриганы, транспортная реформа, Дакар, зоопарк, Ельцин Центр, Сергей Карякин, Юрий Шумков, Игорь Федотов, Дина Сорокина

    Новое и интересное

    Куда катятся маршрутки
    Городские истории
    Куда катятся маршрутки
    Почему все ненавидят общественный транспорт Екатеринбурга (и кто должен это изменить).
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Общественный транспорт – 2018
    Общественный транспорт — 2018
    ЕТВ разбирается, что произойдет с транспортом Екатеринбурга в год мундиаля.