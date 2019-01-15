Главные новости Екатеринбурга 15.01.2019

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Есть счастливчик! В Екатеринбурге нашелся мультимиллионер. Владельца билета , который выиграл в лотерею пятьсот миллионов рублей , искали с первого января.







Если мэр не услышит — пожалуемся президенту. Горожане , недовольные отменой 024 маршрута , придумали оригинальную форму протеста. Как борются?





Приговор домашнему тирану. Многодетного отца осудили за доведение жены до самоубийства. Где справедливость?





Был бор — стал сбор. Новогодние ёлки утилизируют с пользой для людей и зверей. Где можно достойно проститься с праздником?



