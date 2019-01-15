Главные новости Екатеринбурга 15.01.2019
Запись эфира от 15 января 2019г.
Главные новости сегодня:
Есть счастливчик! В Екатеринбурге нашелся мультимиллионер. Владельца билета, который выиграл в лотерею пятьсот миллионов рублей, искали с первого января.
Если мэр не услышит — пожалуемся президенту. Горожане, недовольные отменой 024 маршрута, придумали оригинальную форму протеста. Как борются?
Приговор домашнему тирану. Многодетного отца осудили за доведение жены до самоубийства. Где справедливость?
Был бор — стал сбор. Новогодние ёлки утилизируют с пользой для людей и зверей. Где можно достойно проститься с праздником?
Что попало на помойку, то упало на газетку. Где свободные потребители находят еду, которую уже кто-то ел?
Новое и интересное
Куда катятся маршрутки
Городские истории
Почему все ненавидят общественный транспорт Екатеринбурга (и кто должен это изменить).
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Общественный транспорт — 2018
ЕТВ разбирается, что произойдет с транспортом Екатеринбурга в год мундиаля.