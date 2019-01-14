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Главные новости Екатеринбурга 14.01.2019

Запись эфира от 14 января 2019г.

    Главные новости сегодня:

    Смертельный газ! После нового взрыва бытового топлива в Екатеринбурге начались проверки многоэтажек. Как не допустить повторения трагедии?

    Навострил лыжи в Москву. Биатлонист Антон Шипулин закончил спортивную карьеру и хочет начать политическую — в Госдуме. Проголосовали бы?

    Трансформер на службе человека. Инвалид войны изобрел механизм, облегчающий жизнь особенных горожан. В чем новшество?

    Рост популяции элефантов. Триумф екатеринбургского кинорежиссера Алексея Федорченко на премии «Белый слон». Где смотреть?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Михаил Симаков
    Александр Гагарин
    Бегунов Владимир
    Алексей Федорченко
    Антон Шипулин
    Теги:
    Старый новый рок, Война Анны, Доступная среда, газ, Михаил Симаков, Александр Гагарин, Бегунов Владимир, Алексей Федорченко, Антон Шипулин

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