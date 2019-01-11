Главная «ЕТВ»ПрограммыГлавные новости Екатеринбурга

Главные новости Екатеринбурга 11.01.2019

Запись эфира от 11 января 2019г.

    Главные новости Екатеринбурга:

    Приватизировал лики отцов. Скульптор требует денег за фотографии памятника Татищеву и де Геннину. Неужели, имеет право?

    Метро подорожает, и Екатеринбургу опять обещают вторую ветку подземки. Можно ещё надеяться или пора оставить мечты?

    Необходимое лекарство как угроза. В больницы области поступили бракованные препараты. Что делать больным, которым они предназначалось?

    Массовые акции против реформы. Жители двух районов города объединились, чтобы отстоять отменённую маршрутку. Их жалобы обоснованы?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Ольга Павлова
    Гости:
    Теги:
    памятник Татищеву и де Геннину , лекарства, больница, метро, транспортная реформа

    Новое и интересное

    Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
    Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
    Будущее наступило, но не без сбоев.
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой