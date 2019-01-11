Главные новости Екатеринбурга 11.01.2019
Запись эфира от 11 января 2019г.
Главные новости Екатеринбурга:
Приватизировал лики отцов. Скульптор требует денег за фотографии памятника Татищеву и де Геннину. Неужели, имеет право?
Метро подорожает, и Екатеринбургу опять обещают вторую ветку подземки. Можно ещё надеяться или пора оставить мечты?
Необходимое лекарство как угроза. В больницы области поступили бракованные препараты. Что делать больным, которым они предназначалось?
Массовые акции против реформы. Жители двух районов города объединились, чтобы отстоять отменённую маршрутку. Их жалобы обоснованы?