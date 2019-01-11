Главные новости Екатеринбурга 11.01.2019

Приватизировал лики отцов. Скульптор требует денег за фотографии памятника Татищеву и де Геннину. Неужели , имеет право?







Метро подорожает , и Екатеринбургу опять обещают вторую ветку подземки. Можно ещё надеяться или пора оставить мечты?





Необходимое лекарство как угроза. В больницы области поступили бракованные препараты. Что делать больным , которым они предназначалось?



