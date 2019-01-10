Главные новости Екатеринбурга 10.01.2019
Запись эфира от 10 января 2019г.
Главные новости сегодня:
Деньги на свалку: введены новые тарифы на вывоз отходов и новые условия. Почем сегодня мусор? И зачем нам мусоровозы за 150 миллионов?
Где же счастливчик? В Екатеринбурге ищут человека, выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей. А вы удачливы? — делитесь в прямом эфире
Город жаждет крови: доноров-волонтеров ждут во все пункты сдачи. Запасы жизненно важного ресурса исчерпаны. Почему?
И история велопутешественницы, покорившей юг России на железном коне. Что пугало больше: горячие парни или протяженный маршрут
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.