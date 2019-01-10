Главные новости Екатеринбурга 10.01.2019

Деньги на свалку: введены новые тарифы на вывоз отходов и новые условия. Почем сегодня мусор? И зачем нам мусоровозы за 150 миллионов?





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Город жаждет крови: доноров-волонтеров ждут во все пункты сдачи. Запасы жизненно важного ресурса исчерпаны. Почему?



