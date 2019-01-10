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Главные новости Екатеринбурга 10.01.2019

Запись эфира от 10 января 2019г.

    Главные новости сегодня:

    Деньги на свалку: введены новые тарифы на вывоз отходов и новые условия. Почем сегодня мусор? И зачем нам мусоровозы за 150 миллионов?

    Где же счастливчик? В Екатеринбурге ищут человека, выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей. А вы удачливы? — делитесь в прямом эфире

    Город жаждет крови: доноров-волонтеров ждут во все пункты сдачи. Запасы жизненно важного ресурса исчерпаны. Почему?

    И история велопутешественницы, покорившей юг России на железном коне. Что пугало больше: горячие парни или протяженный маршрут
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Алексей Фаюстов
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.