Главные новости Екатеринбурга 09.01.2019

Сегодня в программе:





Новости из-под земли. В екатеринбургском метро поедут обновленные вагоны. Появятся ли для них новые ветки?





Химия любви. Онкологию победили влюбленные. И третья стадия рака оказалась не приговор. История любви и лечения.





Где маршрутка? В первый день после каникул горожане не смогли добраться до работы привычным способом. Почему отменили 24 автобусы?



