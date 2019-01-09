Главные новости Екатеринбурга 09.01.2019
Запись эфира от 09 января 2019г.
Сегодня в программе:
Новости из-под земли. В екатеринбургском метро поедут обновленные вагоны. Появятся ли для них новые ветки?
Химия любви. Онкологию победили влюбленные. И третья стадия рака оказалась не приговор. История любви и лечения.
Где маршрутка? В первый день после каникул горожане не смогли добраться до работы привычным способом. Почему отменили 24 автобусы?
Новое и интересное
Куда катятся маршрутки
Городские истории
Почему все ненавидят общественный транспорт Екатеринбурга (и кто должен это изменить).
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Общественный транспорт — 2018
ЕТВ разбирается, что произойдет с транспортом Екатеринбурга в год мундиаля.