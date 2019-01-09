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Главные новости Екатеринбурга 09.01.2019

Запись эфира от 09 января 2019г.

    Сегодня в программе:

    Новости из-под земли. В екатеринбургском метро поедут обновленные вагоны. Появятся ли для них новые ветки?

    Химия любви. Онкологию победили влюбленные. И третья стадия рака оказалась не приговор. История любви и лечения.

    Где маршрутка? В первый день после каникул горожане не смогли добраться до работы привычным способом. Почему отменили 24 автобусы?

    Ведущие:
    Владислав Горин
    Ольга Павлова
    Гости:
    Игорь Федотов
    Сергей Карякин
    Александр Высокинский
    Теги:
    газ, рак, онкология, ледовый городок, транспортная реформа, Игорь Федотов, Сергей Карякин, Александр Высокинский

    Новое и интересное

    Куда катятся маршрутки
    Городские истории
    Куда катятся маршрутки
    Почему все ненавидят общественный транспорт Екатеринбурга (и кто должен это изменить).
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