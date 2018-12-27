Главные новости Екатеринбурга 27.12.2018





Паленка и сокрытие налогов. В сети алкомаркетов « Красное и белое» прошли массовые обыски. Новый год будет без шампанского?





Минус 2. В Екатеринбурге исчезнут популярные маршруты , которые идут через весь город. Зачем отменять?





С вещами на выход. Многодетную семью со скандалом и стрельбой выгнали со съемной квартиры. Кто все-таки виноват?





Сутки до старта. В главном ледовом городке прошли проверки. Чем будут удивлять гостей?