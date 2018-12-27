Главные новости Екатеринбурга 27.12.2018
Запись эфира от 27 декабря 2018г.
Сегодня в программе:
Паленка и сокрытие налогов. В сети алкомаркетов «Красное и белое» прошли массовые обыски. Новый год будет без шампанского?
Минус 2. В Екатеринбурге исчезнут популярные маршруты, которые идут через весь город. Зачем отменять?
С вещами на выход. Многодетную семью со скандалом и стрельбой выгнали со съемной квартиры. Кто все-таки виноват?
Сутки до старта. В главном ледовом городке прошли проверки. Чем будут удивлять гостей?
Новое и интересное
Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Будущее наступило, но не без сбоев.
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
В первый класс, как в первый раз