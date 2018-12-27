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Главные новости Екатеринбурга 27.12.2018

Запись эфира от 27 декабря 2018г.

    Сегодня в программе:

    Паленка и сокрытие налогов. В сети алкомаркетов «Красное и белое» прошли массовые обыски. Новый год будет без шампанского?

    Минус 2. В Екатеринбурге исчезнут популярные маршруты, которые идут через весь город. Зачем отменять?

    С вещами на выход. Многодетную семью со скандалом и стрельбой выгнали со съемной квартиры. Кто все-таки виноват?

    Сутки до старта. В главном ледовом городке прошли проверки. Чем будут удивлять гостей?
    Ведущие:
    Алексей Фаюстов
    Мария Новикова
    Гости:
    Теги:
    транспортная реформа, транспорт, ледовый городок

    Новое и интересное

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