Главные новости Екатеринбурга 26.12.2018

Сегодня в программе:



Отходы — в доходы. Региональные операторы рассчитывают зарабатывать на мусоре — в будущем и сейчас. Почему вывоз подорожает?





Лучше поздно , чем никогда. Екатеринбург начали украшать к Новому году. Какие улицы засияют от огней и гирлянд?





Те же грабли. Инвалида с собакой-поводырем вновь выгнали из автобуса. Почему перевозчики не учатся на своих ошибках?





Из Екатеринбурга в Каталонию. Юлия Савиновских переехала в Испанию. На долго ли?