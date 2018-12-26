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Главные новости Екатеринбурга 26.12.2018

Запись эфира от 26 декабря 2018г.

    Сегодня в программе:

    Отходы — в доходы. Региональные операторы рассчитывают зарабатывать на мусоре — в будущем и сейчас. Почему вывоз подорожает?

    Лучше поздно, чем никогда. Екатеринбург начали украшать к Новому году. Какие улицы засияют от огней и гирлянд?

    Те же грабли. Инвалида с собакой-поводырем вновь выгнали из автобуса. Почему перевозчики не учатся на своих ошибках?

    Из Екатеринбурга в Каталонию. Юлия Савиновских переехала в Испанию. На долго ли?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Александр Пугачев
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
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    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
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