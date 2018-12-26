Главные новости Екатеринбурга 26.12.2018
Запись эфира от 26 декабря 2018г.
Сегодня в программе:
Отходы — в доходы. Региональные операторы рассчитывают зарабатывать на мусоре — в будущем и сейчас. Почему вывоз подорожает?
Отходы — в доходы. Региональные операторы рассчитывают зарабатывать на мусоре — в будущем и сейчас. Почему вывоз подорожает?
Лучше поздно, чем никогда. Екатеринбург начали украшать к Новому году. Какие улицы засияют от огней и гирлянд?
Те же грабли. Инвалида с собакой-поводырем вновь выгнали из автобуса. Почему перевозчики не учатся на своих ошибках?
Из Екатеринбурга в Каталонию. Юлия Савиновских переехала в Испанию. На долго ли?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.