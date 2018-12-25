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Главные новости Екатеринбурга 25.12.2018

Запись эфира от 25 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Одного Высокинского мало: депутаты Гордумы предложили ввести новую должность в помощь мэру. Что изменится в 2019?

    Собачья жизнь и смерть: жители поселка Белоярский мечтали избавиться от бродячих псов, но не таким же способом. Кто истребляет животных?

    Рейтинг самых теплых и холодных автобусов: как работает система отопления в общественном транспорте и какой должна быть температура внутри салона

    И громкое заявление самого любимого спортсмена екатеринбуржцев: почему Антон Шипулин заставил грустить болельщиков.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Артемий Захаров
    Гости:
    Виктор Тестов
    Григорий Вихарев
    Алексей Вихарев
    Игорь Володин
    Теги:
    роддом, зоозащитники, морозы, власть, городская дума, гордума, Виктор Тестов, Григорий Вихарев, Алексей Вихарев, Игорь Володин

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