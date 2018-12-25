Главные новости Екатеринбурга 25.12.2018
Запись эфира от 25 декабря 2018г.
Главные новости сегодня:
Одного Высокинского мало: депутаты Гордумы предложили ввести новую должность в помощь мэру. Что изменится в 2019?
Собачья жизнь и смерть: жители поселка Белоярский мечтали избавиться от бродячих псов, но не таким же способом. Кто истребляет животных?
Рейтинг самых теплых и холодных автобусов: как работает система отопления в общественном транспорте и какой должна быть температура внутри салона
И громкое заявление самого любимого спортсмена екатеринбуржцев: почему Антон Шипулин заставил грустить болельщиков.
Новое и интересное
Наружное наблюдение
Как идет процесс уличной агитации на выборах в гордуму Екатеринбурга.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях