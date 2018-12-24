Главная «ЕТВ»ПрограммыГлавные новости Екатеринбурга

Главные новости Екатеринбурга 24.12.2018

Запись эфира от 24 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Хладнокровное убийство. Удава, которого выбросили на мороз, спасти не смогли. Что грозит хозяевам?

    Яркость на максимум. Ночное небо под Екатеринбургом станет еще светлее из-за гигантских теплиц. Почему?

    Ледниковый период. Свердловчане замерзают в домах и на трассах. Сколько продлится похолодание?

    Самые большие, самые родные. В город вернулись гигантские абажуры художника Тимофея Ради. Остались ли противники?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Мария Новикова
    Гости:
    Теги:
    абажуры Ради, цирк, погода, холод, животные, УГМК—Агро

    Новое и интересное

    Убили стиль
    Городские истории
    Убили стиль
    Цирк, драмтеатр, завод ОЦМ и еще четыре объекта советского модернизма Екатеринбурга, которые не пережили реконструкцию.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Екатерина Сибирцева, Светлана Кузнецова
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
    «Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
    «Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
    Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».