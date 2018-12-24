Главные новости Екатеринбурга 24.12.2018
Запись эфира от 24 декабря 2018г.
Главные новости сегодня:
Хладнокровное убийство. Удава, которого выбросили на мороз, спасти не смогли. Что грозит хозяевам?
Яркость на максимум. Ночное небо под Екатеринбургом станет еще светлее из-за гигантских теплиц. Почему?
Ледниковый период. Свердловчане замерзают в домах и на трассах. Сколько продлится похолодание?
Самые большие, самые родные. В город вернулись гигантские абажуры художника Тимофея Ради. Остались ли противники?
Новое и интересное
Убили стиль
Городские истории
Цирк, драмтеатр, завод ОЦМ и еще четыре объекта советского модернизма Екатеринбурга, которые не пережили реконструкцию.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».