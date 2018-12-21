Главные новости Екатеринбурга 21.12.2018
Запись эфира от 21 декабря 2018г.
Осторожно, в салоне злой кондуктор. Инвалида высадили из автобуса за то, что он отказался платить за собаку-поводыря. Законно ли это?
Шаурмизация под вопросом. Глава Екатеринбурга утвердил новый план размещения киосков с фаст-фудом. Кому готовиться к переезду?
Зеленые красавицы с фенольным амбре. Большая проверка ёлочных базаров прошла в Екатеринбурге. Где покупать не стоит?
На улицу — на коньках. В одном из дворов города залили каток под самый козырек. А ходить-то как?
Новое и интересное
Попрошу без рук
Городские истории
История, похожая на рождественское чудо: как уральский шахматист научился печатать глазами.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
В Екатеринбурге собрали авто-елку из легковушек
В инсталляции на парковке у «Екатеринбург-ЭКСПО» участвовали двести тринадцать машин.