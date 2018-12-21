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Главные новости Екатеринбурга 21.12.2018

Запись эфира от 21 декабря 2018г.

    Осторожно, в салоне злой кондуктор. Инвалида высадили из автобуса за то, что он отказался платить за собаку-поводыря. Законно ли это?

    Шаурмизация под вопросом. Глава Екатеринбурга утвердил новый план размещения киосков с фаст-фудом. Кому готовиться к переезду?

    Зеленые красавицы с фенольным амбре. Большая проверка ёлочных базаров прошла в Екатеринбурге. Где покупать не стоит?

    На улицу — на коньках. В одном из дворов города залили каток под самый козырек. А ходить-то как?
    Ведущие:
    Мария Новикова
    Александр Пугачев
    Гости:
    Дмитрий Чукреев
    Юрий Шумков
    Марина Канатова
    Теги:
    Кольцово, елка, СвЖД, криминал, нарушения, инвалиды, Дмитрий Чукреев, Юрий Шумков, Марина Канатова

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