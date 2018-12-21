Главные новости Екатеринбурга 21.12.2018

Осторожно , в салоне злой кондуктор. Инвалида высадили из автобуса за то , что он отказался платить за собаку-поводыря. Законно ли это?





Шаурмизация под вопросом. Глава Екатеринбурга утвердил новый план размещения киосков с фаст-фудом. Кому готовиться к переезду?





Зеленые красавицы с фенольным амбре. Большая проверка ёлочных базаров прошла в Екатеринбурге. Где покупать не стоит?





На улицу — на коньках. В одном из дворов города залили каток под самый козырек. А ходить-то как?