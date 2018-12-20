Главные новости Екатеринбурга 20.12.2018

Сегодня в программе:





Добро пожаловать на нашу планету. Уральский космонавт вернулся на Землю. Как прошла космическая командировка?





Земля уходит из-под ЭКСПО. Как начали делить наследство всемирной выставки , которая должна была пройти в Екатеринбурге?





Цирк в суде. Опасный номер укрощения москвичей уральским клоуном Марчевским продолжается. Каков финал?



