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Главные новости Екатеринбурга 20.12.2018

Запись эфира от 20 декабря 2018г.

    Сегодня в программе:

    Добро пожаловать на нашу планету. Уральский космонавт вернулся на Землю. Как прошла космическая командировка?

    Земля уходит из-под ЭКСПО. Как начали делить наследство всемирной выставки, которая должна была пройти в Екатеринбурге?

    Цирк в суде. Опасный номер укрощения москвичей уральским клоуном Марчевским продолжается. Каков финал?

    Хоровод для бродяг. Волонтеры помогают неблагополучным, чтобы и те среди зимы почувствовали праздничное чудо. Оно им надо?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Вероника Новосёлова
    Гости:
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