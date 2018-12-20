Главные новости Екатеринбурга 20.12.2018
Запись эфира от 20 декабря 2018г.
Сегодня в программе:
Добро пожаловать на нашу планету. Уральский космонавт вернулся на Землю. Как прошла космическая командировка?
Земля уходит из-под ЭКСПО. Как начали делить наследство всемирной выставки, которая должна была пройти в Екатеринбурге?
Цирк в суде. Опасный номер укрощения москвичей уральским клоуном Марчевским продолжается. Каков финал?
Хоровод для бродяг. Волонтеры помогают неблагополучным, чтобы и те среди зимы почувствовали праздничное чудо. Оно им надо?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.