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Главные новости Екатеринбурга 19.12.2018

Запись эфира от 19 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Полмиллиона под ковром: у четы пенсионеров украли «похоронные» деньги. Почему момент похищения остался как в тумане?

    Новый год по скайпу. Медики призывают на утренники надеть не карнавальные, а защитные маски. Кому стоит избегать массовых гуляний?

    Восемь новых вагонов за полмиллиарда рублей! Метрополитен планирует обновить свой парк. Подорожает ли проезд в новом году?

    Самые главные мифы об иммунитете развенчает исследователь Максим Казарновский. Почему вопрос: как поднять иммунитет — некорректен
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Артемий Захаров
    Гости:
    Максим Казарновский
    Вадим Грачев
    Александр Харитонов
    Валерий Горелых
    Тимофей Жуков
    Теги:
    метро, Обманутые дольщики, мусорная реформа, Новый год, Максим Казарновский, Вадим Грачев, Александр Харитонов, Валерий Горелых, Тимофей Жуков

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    С Екатерина Сибирцева, Светлана Кузнецова
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
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