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Главные новости Екатеринбурга 18.12.2018

Запись эфира от 18 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Здрасьте-приехали. Водитель автобуса отказался везти единственную пассажирку до конечной. Получилось ли отъехать?

    За грязь ответят. Автомобилистов, паркующихся на газонах, все-таки будут штрафовать. Как накажут гряземесов?

    Сезон охоты на елки. Браконьеры вырубили целую поляну новогодних красавиц — и прогадали. Где найти идеальное дерево?

    Северная сказка. В екатеринбургском цирке стартовала новая программа. Что верблюды забыли в Лапландии?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Мария Новикова
    Гости:
    Никита Корытин
    Людмила Бабушкина
    Людмила Петрановская
    Теги:
    транспорт, грязь, Новый год, цирк, Никита Корытин, Людмила Бабушкина, Людмила Петрановская

    Новое и интересное

    Воистину воскрес! Как выжить после новогодних праздников
    Полезняк
    Воистину воскрес! Как выжить после новогодних праздников
    Врачи и психологи дают екатеринбуржцам советы, как грамотно выйти из январских каникул и быстро вернуться в рабочий ритм.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
    Накликали еду
    Накликали еду
    Гроза бюджетных столовых идет в гости к самым разным екатеринбуржцам, чтобы приготовить вместе с ними ТО САМОЕ блюдо. Ведь завтра заканчивает рождественский пост.